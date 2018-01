On sait rire à Montréal. La preuve avec Simon, un habitant qui a trouvé un bon moyen de se moquer de la police.

Comme il a énormément neigé au Canada ces dernières semaines, le bougre a décidé d'utiliser cette grande quantité de matière pour y sculpter une voiture, sur la route située devant chez lui. Résultat, voyant le véhicule mal garé, le conducteur du chasse-neige local a alerté la police.

Mais les agents dépêchés sur les lieux ont eu toutes les peines du monde à trouver une plaque d'immatriculation sur la voiture... Après quelques minutes à chercher, ils ont finalement découvert la supercherie. Beaux joueurs, ils ont laissé un petit mot à Simon: «Vous avez fait notre soirée!!! Hahahahahahahahahaha :)»

Praking the snow removal guys. By L.S.D Laprise Simon Designs - View on Imgur https://t.co/iQrO95mB9Q via @imgur #canada pic.twitter.com/mMAZZNIXwI