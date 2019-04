La soirée de Ligue des champions a tourné au tabassage en règle, mardi soir à Nîmes (F).

Comme le rapporte «Objectif Gard», un groupe d'individus s'est installé sur la terrasse d'un bar au centre-ville afin d'y regarder un match, sans commander de quoi consommer.

Ne l'entendant pas de cette oreille, le patron du bar, son frère ainsi que le videur se rapprochent du groupe et une altercation éclate, un homme finissant par envoyer son poing dans l'écran qui diffusait la rencontre.

L'un des «clients» prend alors la fuite, les responsables de l'établissement à ses trousses. Ces derniers finissent par le rattraper et le rouent de coups, le fuyard perdant même conscience quelques instants. Dépêchés sur place, les pompiers évacuent la victime vers les urgences.

Quant aux trois cogneurs, ils ont été interpellés et placés en garde à vue pour «violences aggravées» et «vol en réunion», ces derniers ayant saisi le porte-feuille du blessé pour «récupérer sa carte d'identité» et «porter plainte», ont-ils expliqué.

Déférés devant le tribunal de Nîmes ce jeudi matin, ils ont tous trois été condamnés à six mois de prison avec sursis. (Le Matin)