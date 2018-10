Voilà une histoire étonnante qui a débuté en 2004. Cette année-là, Philippe se baigne à Sarzeau (F), sur la plage de Saint-Jacques, quand soudain il perd son alliance dans le sable. Après quelques minutes de recherches, impossible de remettre la main sur le bijou symbolique.

Désespéré, Philippe demande à l'un de ses amis, possesseur d'un détecteur à métaux, de parcourir la plage Saint-Jacques afin de tenter d'y découvrir l'alliance. Mais rien n'est retrouvé...

Et soudain, un bip!

Quatorze ans plus tard, jeudi dernier, Gaël Roulin, membre d'une association de passionnés de détection de métaux, s'amuse à jouer avec un appareil sur la fameuse plage. Soudain, le détecteur à métaux se met à biper. Sous le sable, notre gaillard découvre une alliance en or sur laquelle est gravé une date de mariage, ainsi que deux prénoms: «Philippe et Marie-Paule».

Il signale sa découverte sur Facebook, tout en prenant soin de cacher la date du mariage. Des centaines de messages affluent. Et lundi, c'est le miracle: un ami de Philippe se manifeste et confirme, preuve à l'appui, qu'il connaît le possesseur de l'alliance perdue.

Grosse émotion

«Il y avait beaucoup d’émotion quand j’ai retrouvé Philippe pour lui remettre l’alliance ce lundi après-midi. Il en avait fait le deuil. À tel point qu’il l’a même remplacée», explique Gaël encore bouleversé. Selon ce dernier, la bague est restée sur la plage car lourde et gentiment enfoncée dans le sable par le flux et le reflux. Avant d'être finalement recrachée par les courants. Pour le plus grand bonheur de Philippe.

Gaël Roulin remet l'alliance à Philippe, qui souhaite rester anonyme. (Photo: Facebook)

(Le Matin)