Dans un tweet de ce mercredi matin, la police nationale de la Loire explique qu’une patrouille de la commune d'Unieu a d’abord cru à «un canular». Elle a en effet repéré un homme de 50 ans qui promenait deux moutons dans un parc pourtant fermé suite aux arrêtés français pris pour lutter contre le coronavirus.

L’individu, est-il précisé, «pensait être dans son droit»... Ce n’était pas vraiment le cas. La police note qu’il «sera verbalisé pour le non respect du confinement». Soit 135 euros. Et s’il devait avoir la mauvaise idée de récidiver et de repartir se balader avec ses ruminants, ce sera 1500 euros.

#COVID19

R.M.