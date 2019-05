Quand on en est guerre avec son voisin, tous les coups sont permis. C'est ce que semble s'être dit un garagiste de Gabarret, dans les Landes. Il a imaginé tout un stratagème pour causer des problèmes au retraité qui habite à côté de chez lui, raconte France Bleu.

L'origine de la querelle remonte à une fuite d'huile de vidange venant du garage et qui s'est écoulée chez le voisin. Ce dernier avait signalé la chose aux autorités, ce qui avait énervé le garagiste qui lui avait flanqué un coup de poing. Nouvelle plainte et condamnation du belliqueux en 2018. Condamnation qu'il n'a visiblement pas digérée.

La suite de l'histoire a lieu en novembre 2018. Le retraité reçoit une amende, indiquant qu'il s'est fait flasher à 82 km/h au lieu de 50. Problème: ce jour-là, il n'est jamais passé devant ce radar. Il demande alors à voir la photo et constate qu'il s'agit d'une Citroën C15 de même couleur que la sienne et qu'elle porte... sa plaque d'immatriculation. S'il ne voit pas qui est au volant, il reconnaît le passager et donne son nom aux gendarmes. Qui, après enquête, remontent au garagiste.

Ce dernier, qui comparaît ce 16 mai devant le tribunal de Mont-de-Marsan pour cette affaire, a dit au journaliste de France Bleu Gascogne qu'il reconnaissait les faits. Il a fabriqué une fausse plaque d'immatriculation qu'il a posée sur un véhicule semblable à celui de son voisin. «J'assume mes actes, j'ai fait une connerie», dit-il. Le retraité imagine qu'il voulait ainsi lui faire perdre des points, voire carrément faire sauter son permis. Il craint en outre qu'il ne s'arrête pas là. (Le Matin)