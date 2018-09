Tout commence par une simple transaction sur «Le bon coin», un site d'échange de particulier à particulier français, raconte leparisien.fr. Un homme a de l'or à vendre (trois lingots, des vieilles pièces...). Un autre manifeste son intérêt. Montant négocié: 115' 000 euros. Pour finaliser la transaction, les deux partenaires se donnent rendez-vous mercredi devant un restaurant du très chic quartier de la Porte Maillot, dans le XVIIe arrondissement de Paris.

Mais l'acheteur n'avait aucune intention de payer son fournisseur. A peine arrivé, il lui arrache la marchandise des mains, remonte dans sa voiture et démarre direction Porte Maillot. Le dépossédé ne reste pas les bras ballants. Il grimpe sur le capot de la Renault Laguna du fuyard. Précairement arrimé au véhicule, il parvient néanmoins à attirer l'attention de policiers en patrouille. Se sentant pris au piège et dans un réflexe désespéré, le voleur balance le butin par la fenêtre du véhicule incitant ainsi son passager imprévu à lâcher le capot pour récupérer son or dans la rue. Ainsi allégé, l'agresseur réussit à rejoindre le périphérique avant de disparaître.

Miraculeusement indemne, la victime a porté plainte. Une enquête est en cours.

(Le Matin)