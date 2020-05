«Les routes et les autoroutes se partagent et ne sont pas des circuits, pour la sécurité de tous et le respect de chacun. Le conducteur de cette voiture l'a manifestement oublié», écrit la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle sur sa page Facebook. Un motard a en effet contrôlé cette Ferrari, immatriculée au Luxembourg voisin, à 238 km/h sur l'autoroute A4, non loin de Metz (F), rapporte «Ouest-France».

La vitesse retenue, une fois les 5% déduits, est donc de 226 km/h sur un tronçon limité à à 130 km/h . Une consignation de 750 euros ( 790 francs ) lui a été infligée et il sera convoqué devant la justice le mois prochain.

Le conducteur est désormais interdit de conduite sur tout le territoire français. Lui et son bolide ont été pris en charge par un conducteur venu tout exprès depuis le Luxembourg, précisent les forces de l'ordre.

Michel Pralong