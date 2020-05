Mardi 12 mai dernier au matin, à Barstow, en Californie, un homme était au volant de sa Tesla Model 3 lorsqu'un individu a soudainement ouvert sa portière conducteur et lui a hurlé de sortir de là. Le propriétaire a préféré obtempérer et le voleur est monté dans l'auto, tentant de partir avec.

Saut que, sur ce modèle, l'application Tesla permet de couper l'alimentation du véhicule à distance grâce à son smartphone, ce qu'a fait le propriétaire. Qui a également verrouillé les portes. La police, alertée, n'a plus eu qu'à cueillir le voleur de 21 ans , toujours assis sur le siège conducteur, indique-t-elle sur sa page Facebook.

BFM TV, qui relaie cette histoire, précise que si l'on peut, sur la Tesla comme sur toutes les voitures modernes, verrouiller les portières à distance, une personne assise à l'avant à toujours la possibilité d'ouvrir la porte. La chaîne suppose que le voleur n'a toutefois pas su comment faire car, notamment sur le Model 3, le dispositif d'ouverture n'est pas une poignée, mais un petit bouton. Et, comme le précise la police, l'individu semblait de plus sous l'emprise de stupéfiants, il a été totalement désemparé. Un comble de ne pas être au courant de ce genre de détails quand on tente de voler une voiture électrique.

Michel Pralong