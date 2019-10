Les vols de montres de luxe sont désormais très fréquents à Paris, surtout sur les Champs-Élysées et dans les environs. Mais visiblement, ce businessman franco-japonais de 30 ans n'était pas au courant. Selon «Le Parisien», il fumait lundi soir devant son hôtel, le Napoléon, un cinq étoiles proche de l'Arc de Triomphe, portant une montre de luxe au poignet. Plus précisément, une Tourbillon Diamond Twister de l'horloger jurassien Richard Mille. Un bijou vendu 800 000 euros (870 000 francs) .

Un individu en parka s'est alors approché de lui et lui a demandé une cigarette, un prétexte pour vérifier la marque et donc la valeur de la montre. Puis il la lui a arrachée avant de s'enfuir. La victime a évidemment déposé plainte. Mais la police judiciaire est plutôt optimiste quant à la résolution de l'affaire car non seulement les caméras de surveillance de l'hôtel ont filmé toute la scène, mais surtout le voleur a perdu son smartphone en partant. Celui-ci a été récupéré par le directeur de l'hôtel qui l'a remis à la police. En fouillant contacts et messages voire en révélant de l'ADN, elle devrait retrouver la trace du voleur.

«Le Parisien» signale plus de 70 vols de montres de luxe à Paris cette année. Sur le fil Twitter du journal, les Internautes ne s'en étonnent plus, mais s'indignent bien davantage du prix de la montre volée lundi.

Michel Pralong