Ce dimanche matin, vers 4 heures, la brigade anticriminalité de Lyon a alerté les policiers de Vienne. Elle leur signalait qu'un individu avait refusé de se soumettre à un contrôle routier et avait fui vers le sud, en direction de Vienne, par l'A7, raconte «Le Dauphiné».

Les policiers ont donc lancé les recherches et ont rapidement repéré le véhicule sur le territoire de la commune. À la vue des forces de l'ordre, le fuyard est sorti de sa voiture, abandonnant son passager et a... sauté dans le Rhône! Mais les eaux du fleuve étaient glacées et il s'est très vite retrouvé en détresse.

Alertés, les sapeurs-pompiers ont pu le secourir et le ramener sur la berge, en état d'hypothermie. Il a été transporté à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger tandis que son passager était pris en charge par la police. On ignore encore pour quel motif le conducteur a tenté de fuir.

Michel Pralong