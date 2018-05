Chris Norton a ému les Etats-Unis, le 21 avril dernier. Paralysé depuis 2010, suite à une chute sur un terrain de football américain, le jeune homme de 26 ans s'est soudainement levé de son fauteuil roulant lors de son mariage, juste après avoir échangé ses voeux et les alliances avec sa promise, Emily.

Devant l'assistance émue aux larmes, Chris a même marché, à petits pas, au bras de son épouse, sous les vivats de la foule, relate le magazine People.

Mais ce moment exceptionnel ne tient pas du hasard: Chris Norton s'est battu pour parvenir à se tenir debout. Le 16 octobre 2010, juste après l'accident, les médecins n'étaient pourtant guère optimistes. La moelle épinière est atteinte. Chris n'avait que très peu de chances de pouvoir un jour bouger à nouveau ses membres situés au-dessous de son cou.

Selon le corps médical, ses espoirs de rééducation n'étaient que de... 3%! Le jeune homme pouvait abandonner définitivement l'espoir de pouvoir remarcher un jour. Mais non, il s'est accroché. Il a suivi une rééducation intensive et, premier miracle, Chris a pu se servir d'une chaise roulante.

Quelques mois plus tard, il rencontre sa future épouse sur un site spécialisé. «J'attendais cette fille qui me ferait me sentir vivant, et cette personne avec qui passer le reste de ma vie. Et c'est là qu'est arrivée Emily», explique Chris à People.

Il se fixe alors un premier objectif: se lever de son fauteuil roulant lors de sa remise de diplômes, programmée deux ans plus tard. Et y parvient, à force d'un travail acharné, soutenu par Emily.

Il promet alors à sa future épouse de marcher à ses côtés, le jour de leur mariage. Chris a tenu parole.

(Le Matin)