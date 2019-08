Mardi matin vers 6 heures, à Mission Viejo, petite ville californienne au sud de Los Angeles, un passant remarque un homme au comportement étrange s'affairant sur un véhicule arrêté. Alertée, la police arrive sur les lieux et découvre que le véhicule a les deux pneus côté conducteur crevés.

Mais ce qui surprend les agents, c'est que l'automobiliste est en train d'essayer de les réparer à l'aide... de sparadraps et de bandes de gaze. Efforts d'autant plus désespérés que, comme le montre l'une des photos prises par la police, les pneus ne sont pas que crevés, ils sont carrément déchirés.

Il s'est avéré que l'individu, âgé de 26 ans, n'avait certainement pas tout son discernement car il était sous l'influence de drogues. Il a d'ailleurs été arrêté pour ce motif et mis en prison. Sur sa page Facebook, la police souligne qu'il s'agit d'un bel exemple de coopération entre la police et les citoyens et encourage ces derniers à continuer à lui signaler tout comportement suspect. Le conducteur aurait certainement préféré qu'on l'aide plutôt à changer ses roues.