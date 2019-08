L'incroyable subterfuge a été tenté samedi dernier dans la prison brésilienne de Gericinó. Clauvino da Silva, 42 ans, trafiquant de drogue qui purge sa peine dans l'établissement, a tenté de prendre la clé des champs en se la jouant comme Tom Cruise dans «Mission: Impossible»: soit en changeant totalement d'apparence à l'aide d'un masque en sillicone et de quelques accessoires tels que perruque, habits et maquillage introduits par sa fille, probablement épaulée de quelques complices. Le plan était machiavélique: profiter de la visite familiale et échanger les identités en s'appuyant sur tous les artifices déjà cités.

Comme dans «Mission: Impossible»

Et le pire et que l'opération a failli marcher tant la transformation frisait la perfection. Mais c'est la nervosité du prisonnier qui a mit la puce à l'oreille des matons, relèvent les médias brésiliens. Coincé in extremis, Clauvino n'a guère eu d'autre choix que d'enlever ses oripeaux devant la caméra du personnel pénitencier. Et là, croyez-le ou non, il n'y pas de plan de coupe: il y avait bien une peau de vache (ou plutôt le physique légèrement bedonnant d'un quadragénaire) sous la jolie fleur.

«Le petit» avait vu grand

Surnommé «le petit» du fait de sa taille, écrit Le Parisien, Clauvino da Silva fait partie des chefs de gang de la plus grande faction criminelle de Rio, le « Commando rouge ». Il a été condamné à 73 ans et 10 mois de prison.

Sa fille a été inculpée pour «flagrant délit de facilitation d'évasion», elle encourt de six mois à deux ans d'emprisonnement.