Quand on veut dénoncer une pratique que l'on juge indigne, attention à ne pas soi-même faire n'importe quoi. Les jeunes du parti belge Centre démocrate humaniste (CDH) viennent d'en faire l'amère expérience, raconte «La libre Belgique». Ils ont posté sur les réseaux sociaux une vidéo pour lutter contre l'abandon des animaux domestiques par leurs propriétaires au moment de partir en vacances d'été.

Pour tenter de faire passer leur message, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'interpréter une scène dans laquelle on voit un homme tenir en laisse une jeune femme qui est à quatre pattes et la traiter de «sale clebs» à deux reprises. Il fait mine ensuite de l'attacher à un arbre et s'éloigne en se frottant les mains, disant en surjouant: «Une bonne chose de faite, que les vacances commencent!» Sa voiture démarre et la caméra fait alors un gros plan sur le visage de la jeune femme, qui imite un chien qui pleure. Les deux jeunes CDH Brabant Wallon (une formation centriste) apparaissent ensuite, assis (lui, caressant une poule), expliquant vouloir lutter contre l'abandon des animaux: «N'oubliez pas, un animal est un être sensible», déclare la jeune femme.

Vidéo retirée

Sensibles, les internautes l'ont été au sexisme et au mauvais goût de cette mise en scène. Se rendant compte de leur maladresse, les jeunes CDH ont rapidement retiré la vidéo, mais trop tard pour que celle-ci ne soit pas reprise sur les réseaux, entre moquerie et indignation. (Le Matin)