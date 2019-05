C'est mercredi passé, dans un quartier animé de la petite ville de Lincoln, dans l'état du Nebraska aux Etats-Unis, que s'est déroulé l'incident.

«The Mirror» rapporte que Peter Jacobsson, 32 ans, se baladait tranquillement lorsqu'il a laissé tomber son calibre 22 de sa poche. L'arme, dont le cran de sécurité n'était manifestement pas enclenché, a percuté le sol et envoyé une balle directement dans le pénis dans la victime.

Heureusement pour elle, les secours sont rapidement arrivés sur place et il a pu être emmené à l'hôpital le plus proche. Ses organes génitaux ne sont désormais plus en danger et reste sous la surveillance des médecins pour quelques jours encore.

Néanmoins, la police de Lincoln a retenu des charges contre le jeune homme qui a, sans le vouloir, ouvert le feu en public. Il est accusé d'avoir déchargé une arme à feu en ville, mais surtout de port d'arme illégal. Peter Jacobsson n'avait pas le droit d'en posséder une.

Une enquête a été ouverte et l'homme devra prochainement passer devant la justice. Il réfléchira certainement à deux fois avant de retoucher un pistolet... (Le Matin)