Des porcs et des porcelets en putréfaction dans un conteneur, c’est la vision à peine soutenable qu'a eue Fabrice Monnet, infatigable défenseur de la cause animale, après sa découverte lors d’un déplacement dans la campagne française, a proximité de Vallorbe (VD).

«Nous sommes en déplacement dans la région pour mener des enquêtes», dit le fondateur de l’association Animus Défend Animals, active en Suisse, en France et en Belgique.

Succès Corgémont (BE)

Fabrice Monnet, c’est l’activiste neuchâtelois qui a permis de rendre appétissante une porcherie lugubre à Corgémont (BE). Après son intervention médiatisée par Le Matin, les producteurs de lait ont désigné un éleveur qui a rénové et mis aux normes une étable déplorable quand elle était gérée par un fromager. En Valais, il a combattu les chasseurs en organisant une manifestation en faveur du loup.

Dans le Doubs, non loin de la frontière suisse, le flair de Fabrice Monnet l’a poussé cet après-midi vers un conteneur, dans une porcherie de Bief-du-Fourg. «La canicule peut être un facteur de mortalité», suppose Fabrice Monnet.

«C'est fou que l'on puisse se promener ainsi et découvrir au bord d'une route des cochons morts dans un bac», dénonce Fabrice Monnet. Problème supplémentaire à la souffrance animale: les carcasses à l’air libre peuvent favoriser la propagation de maladies.

Interdit en Suisse

«Ce serait interdit en Suisse, mais en France, la loi est différente», concède Fabrice Monnet, gérant d’un refuge français baptisé Mérgerie du Bonheur. Les photos prises ce jeudi à 15h20, il les a postées sur sa page ALP Défend Animals. Mais mercredi soir, l’activiste n’avait pas identifié le propriétaire de la porcherie. «Il y a des cochons à l’intérieur, mais aucune habitation à ses abords», rapporte l’activiste qui a repéré d’autres exploitations à contrôler dans la région. Et le cas échéant, à dénoncer.

«La collecte et la destruction des cadavres et financée par la cotisation des professionnels. Les propriétaires ou détenteurs d'animaux doivent mettre leurs cadavres à la disposition de l'équarrissage dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures», rapporte Fabrice Monnet, en citant la loi. (Le Matin)