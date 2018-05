Un homme a été tué par un ours alors qu'il tentait de prendre un selfie à côté de la bestiole.

Revenant d'un mariage, l'imprudent photographe est sorti de sa voiture, près d'un animal qu'il pensait blessé, gisant au bord de la route.

Malgré les avertissements des autres passagers, le malheureux s'est approché de l'ours pour prendre un selfie. C'est alors qu'il a glissé, provoquant une réaction agressive du plantigrade.

Cherchant en vain à échapper aux coups de griffes de la bête, l'homme a fini par être tué.

Man in India sees wounded Bear???? and decides to take selfie for Facebook ???? lets just say Natural Selection at it's finest is how it ended.

