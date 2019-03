Au rayon vol, celui-ci est particulièrement révoltant. Dans un Casino Shop de Gonesse, un individu a fauché une cagnotte. Et pas n'importe laquelle puisqu'elle était destinée à Tylian, un enfant malade.

Le garçonnet invalide de 6 ans est atteint de tétraparésie spastique et doit être opéré. Le gérant du magasin avait été sensibilisé à ce cas par les parents de l'enfant qui manquent d'argent. «Ils ont lancé une cagnotte Leetchi sur Internet et je me suis demandé ce que je pouvais faire de plus», explique le commerçant, révolté par ce vol.

Ce dimanche matin, la vidéo du vol a été vue plus d'un million de fois sur le compte Facebook du gérant du magasin Casino qui a posté le message suivant: «Un petit message à la personne qui a volé la cagnotte pour l'opération de Tylian. Je retirerai la vidéo quand l'argent sera rendu. Acte ignoble à partager pour que le message lui parvienne.

(Le Matin)