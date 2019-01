L'image est amusante. Sur le compte officiels des carabiniers, on voit deux d'entre eux, dans leur plus bel uniforme, parler avec une sorcière, visiblement dans une petite rue de Rome. En fait, il s'agit d'une Befana, nom que l'on donne à une gentille sorcière, dérivé du mot Épiphanie. A la manière d'un Saint-Nicolas ou d'un Père Noël, elle passe de maison en maison, le 6 janvier, remplir les chaussettes que les enfants ont accrochées. Ceux qui ont été sages reçoivent des bonbons, les autres du charbon (et quelques bonbons tout de même, afin de les encourager à s'améliorer).

Les carabiniers romains en ont donc croisé une et indiquent, sur le message posté ce dimanche matin, qu'ils l'ont arrêtée pour excès de vitesse. «Elle avait tout l'attirail: un balai volant, des adresses à visiter et des sacs remplis de friandises et de charbon. Reconnue, elle a été relâchée et escortée pour les livraisons de cadeaux.»

#6gennaio Fermata dai #Carabinieri per limiti di velocità una attempata signora; con sè aveva tutto l'armamentario: una scopa volante, indirizzi da visitare e sacchi pieni di dolci e carboni. Riconosciuta e rimessa in libertà, è stata scortata per le consegne dei doni #Epifania pic.twitter.com/b4xxbJFuuX — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) 6 janvier 2019

Les carabiniers italiens semblent très soucieux de respecter la tradition de l'Épiphanie et de la Befana. Ceux d'Imperia, en Ligurie, ont organisé une fête pour les enfants, avec un peu d'avance, vendredi. L'«ImperiaPost» relate l'événement et montre notamment des photos de la Befana qui arrive sur place... en side-car.

A Imperia, la Befana est arrivée en side-car. Photo: «ImperiaPost» (Le Matin)