Le brigandage commis jeudi à Wohlen (AG) est particulièrement navrant par les temps qui courent. Alors que les magasins d'alimentation sont les seuls commerces ouverts, deux jeunes armés d'un couteau ont menacé les employés d'une laiterie-fromagerie. Ils n'ont pas emporté de denrées de première nécessité, mais quelques bouteilles d'alcool...

La police argovienne compte sur d'éventuels témoins pour identifier les deux brigands masqués de la Jurastrasse. Les deux complices espéraient obtenir de l'argent en menaçant les employés, mais il n'y sont pas parvenus. Ils ont pris la fuite à pied et plusieurs patrouilles ont été lancées à leurs trousses, mais sans succès.

Des clients se trouvaient dans le magasin au moment de l'attaque commise vers 17h40, mais personne n'a été blessé. Selon le descriptif fourni par la police, les brigands sont âgés de 17 ou 18 ans. Ils tenaient chacun un couteau et un sac en plastique. Ils parlaient suisse allemand et portaient des pantalons de training et des pulls à capuche gris.

V.Dé