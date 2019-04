Les propriétaires de «Rocco» ont d'abord constaté que leur Staffordshire Bull Terrier ne mangeait plus. Puis qu'il était pris de vomissements. Ils l'ont donc rapidement amené dans une clinique vétérinaire de Glasgow, en Écosse. Un passage aux rayons X a révélé qu'un objet était coincé dans ses intestins. L'opération chirurgicale qui a suivi a permis de d'extraire ce qui s'est avéré être... une cartouche de jeu vidéo pour console Nintendo DS.

L'objet repéré aux rayons X s'est avéré être une cartouche de Nintendo. Photos Clinique vétérinaire PDSA’s Glasgow Shamrock Street.

«Des chiens qui avalent des choses étranges, on en voit souvent, a commenté une vétérinaire dans «The Independent». Mais ça, c'est une première.» Étrange, c'est le moins que l'on puisse dire car les propriétaires de «Rocco» ne possèdent pas de console vidéo. Seule explication à leurs yeux: cela ne fait que six mois qu'ils ont adopté ce chien de 4 ans. Il a donc peut-être avalé le jeu chez ses anciens maîtres et l'avait en lui depuis. Aujourd'hui, «Rocco» a bien récupéré. Mais on ignore quel jeu il avait ingurgité et si celui-ci fonctionne encore. (Le Matin)