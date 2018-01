C'est à la gare de Qingdao, en Chine, qu'un drame a pu être évité de justesse.

Victime d'hallucinations, un passager sortant d'un train a tenté de se jeter dans le vide, par-dessus une barrière de sécurité.

Un étudiant et un policier sont heureusement intervenus et ont empêché, à la dernière seconde, l'infortuné voyageur d'aller s'écraser quatre mètres plus bas.

L'homme halluciné s'en est sorti sans blessure, selon RTL info. (Le Matin)