Venant de Valence, en Espagne, et filant à Zurich, deux hommes ont été contrôlés par les douanes françaises le 26 octobre dernier à Mouxy, en Savoie, près d’Aix-les-Bains.

«Après un test de dépistage positif à la cocaïne, les douaniers ont fouillé les deux hommes dans les toilettes de la station-service et ont trouvé dans leur slip de la cocaïne conditionnée dans de petits emballages», relate «Le Dauphiné».

Incarcérés, ces deux ressortissants espagnols se sont retrouvés lundi dernier devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Ils ont tenté d’affirmer qu’ils étaient de simples consommateurs et qu’ils se rendaient en Suisse pour dénicher un travail, explique le quotidien français.

Recoupée puis revendue

Une version qui n’a pas convaincu la justice. Deux échantillons de drogue ont été analysés et la cocaïne s’est avérée pure à 73 et 86%. Pour le Ministère public c’était une preuve que la cocaïne était destinée «à être recoupée et revendue en Suisse, où le prix du gramme est très élevé», note «Le Dauphiné».

Une représentante des douanes a ajouté que le trajet Valence-Zurich était «un classique» en matière de trafic de drogue.

Les deux Espagnols ont finalement écopé de 10 et 12 mois de prison ferme ainsi que d’une amende de 4400 euros – quelque 4800 francs. À l’issue de leur peine, ils auront également l’interdiction de séjourner en France durant 5 ans.

