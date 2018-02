Des ingénieurs d'un important centre de recherche nucléaire russe ont été arrêtés après avoir été découverts en train d'essayer de «miner» des bitcoins sur les puissants ordinateurs du laboratoire. Le «minage» signifie créer de la monnaie virtuelle.

Des employés du centre fédéral nucléaire russe de Sarov, une ville située à 370 kilomètres à l'est de Moscou, sont accusés de «tentative d'utilisation des ordinateurs professionnels à des fins personnelles, y compris pour du 'minage'», a déclaré vendredi une porte-parole du laboratoire, à l'agence Interfax.

Surnommée «minage», la création sur le réseau Internet de monnaies virtuelles est possible en faisant effectuer à de puissants ordinateurs des calculs mathématiques complexes. Plus puissante est la machine, plus la monnaie est créée rapidement.

Arzamas-16

Le centre de Sarov dépend de Rosatom, l'agence atomique russe, et travaille notamment au développement d'armes nucléaires. Il se situe dans une ville soumise à un régime de sécurité particulier, l'accès en étant notamment restreint, y compris aux citoyens russes.

En 2011, le centre de Sarov s'est équipé d'un superordinateur avec une capacité atteignant un pétaflop, ce qui en faisait à l'époque le douzième plus puissant au monde, selon la télévision russe.

Au cours de la guerre froide, Sarov était une ville d'importance stratégique qui portait le nom d'Arzamas-16. Son centre de recherche nucléaire est le lieu où ont été mises au point les premières armes nucléaires de l'URSS. (ats/nxp)