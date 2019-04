Lundi, une décision de la préfecture de Côte d'Or semblait condamner Billy. Elle avait annoncé renoncer à faire appel à des spéléologues pour sauver le petit chien, coincé depuis mercredi dans une galerie passant sous le canal de Bourgogne. Un plongeur s'y était en effet retrouvé lui-même bloqué en tentant de le secourir et avait dû être sorti de là par ses collègues.

Mais ce mardi 9 avril, «Le Bien public» a annoncé que le petit chien était sauvé. Quelques instants plus tard, «Le Dauphiné» publiait une vidéo du sauvetage.

En fait, suite à une mobilisation, notamment de personnalités comme Rémi Gaillard et Julien Courbet, des spéléologues sont tout de même venus sur place lundi soir. Mais ils n'ont pas eu de contact visuel avec l'animal qui n'a plus été entendu depuis lundi 16 heures. Ils ont abandonné à 22 heures. Ce mardi, Voies navigables de France a fait baisser le niveau du canal afin de faciliter les recherches, ce qui a permis de creuser pour atteindre le chien. Il a été sorti vivant de la galerie et amené chez un vétérinaire. (Le Matin)