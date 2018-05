Ce week-end, quatre incidents similaires se sont produits dans les localités de Schänis (SG), Benken (SG), Reichenburg (SZ) et Wangen (SZ). Des petits malins ont allumé des tondeuses à gazon, les laissant rouler au hasard à travers les localités jusqu'à ce qu'elles s'encastrent dans un mur ou une barrière.

À Schänis, un engin s'est ainsi immobilisé sur une propriété privée. La police cantonale de Saint-Gall doit encore déterminer la nature exacte des dégâts occasionnés. À Benken, une tondeuse a quant à elle traversé pelouses et chemins avant de s'arrêter contre un banc. Ici, le montant des dégâts s'élèvent à plus de 2000 francs.

Deux incidents plus ou moins identiques se sont également produits dans le canton de Shwytz, plus précisemment à Reichenburg et Wangen. Dans les deux cas, les inconnus ont subtilisé les tondeuses dans des granges. Le montant des dégâts n'est pas encore connu.

Les deux polices cantonales n'excluent pas que les quatre affaires soient liées. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé. (Le Matin)