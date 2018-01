Eddie Zytner et Katie Stephens ont vécu l'enfer, après un séjour qui se voulait de rêve à Punta Cana, en République dominicaine, révèle le Daily Mail.

Après avoir marché pieds nus sur la plage, comme tout un chacun l'aurait fait, ils se sont retrouvés avec une affection particulièrement douloureuse. Et dégoûtante.

Ce couple de Canadiens souffre en effet d'une larva migrans cutanée. Autrement dit, les larves d'un parasite se trouvant dans le sable ont pénétré dans leurs pieds, restant sous la peau et provoquant, notamment, d'épouvantables démangeaisons.

Les deux tourtereaux se sont retrouvés avec des enflures et des cloques provoquées par les déplacements des vers sous la peau. Katie et Eddie ont eu besoin de cannes pour se déplacer. Ils ne pouvaient plus porter de chaussures.

Et Eddie de préciser: «J'avais une douzaine de vers dans les pieds, tout comme Katie. Ça me rend un peu malade d'y penser. C'est assez dégoûtant d'avoir quelque chose de vivant dans son corps qui ne devrait pas y être. Les démangeaisons étaient insupportables. On se grattait sans arrêt!»

Fort heureusement, après un traitement uniquement disponible aux Etats-Unis (il est introuvable au Canada), Eddie et Katie vont mieux, même si ils ont toujours besoin d'aide pour marcher. En revanche, les médecins ne savent pas encore si les malheureux garderont des séquelles de cette terrible infection.

(Le Matin)