Autre famille monstrueuse: les Hart

Le 26 mars 2018, la voiture du couple lesbien Jennifer et Sarah Hart tombe d’une falaise en Californie. Outre leurs corps, on retrouve ceux de trois de leurs six enfants adoptés. On pense que les autres ont été emportés par l’océan, l’un sera d’ailleurs retrouvé plus tard. Sous des dehors hippies et non conformistes, les deux femmes agissaient en fait en esclavagistes avec leurs enfants, éduqués à la maison. Suspectées par les services sociaux, elles auraient préféré mourir en entraînant leurs enfants.