Il y a une année, jour pour jour, Ibrahim*, étudiant égyptien de l’École hôtelière de Glion (VD), alors âgé de 18 ans, perdait la maîtrise de sa Peugeot 308, après avoir pris en soirée le volant en état d’ébriété (1,18‰). Il ramenait cinq camarades de classe dans son véhicule: un compatriote, un Libanais, un Allemand, une Néerlandaise et un Costaricain. Ce dernier était mort, écrasé par la voiture. Le véhicule avait fini dans un ravin – sur le toit, après plusieurs tonneaux – après être sorti de la route sinueuse et étroite reliant les villages de Caux et des Avants (sur les hauts de Montreux). Lors du plongeon de 70 mètres, les cinq autres occupants avaient aussi été éjectés de l’habitacle, mais avaient miraculeusement survécu.

Seulement voilà: le jeune chauffard était parvenu à quitter la Suisse dès le lendemain, après avoir déclaré à la police judiciaire qu’il n’était pas le conducteur de sa voiture au moment de l’accident. Ce qu’ont contesté les quatre autres survivants.

Convaincus qu’aucun étudiant n’irait chercher refuge dans son pays à l’approche de la session d’examens, prévue la semaine suivante, les enquêteurs n’avaient pas pu interroger de nouveau Ibrahim…

«Santé psychologique et physique» en cause

Six semaines plus tard, «Le Matin» révélait que ce fils de diplomate avait fini par donner signe de vie aux autorités judiciaires, et qu’il se disait «prêt à collaborer». Son avocat de l’époque nous assurait «qu’un moyen dans ce sens» serait trouvé. Et que l’attitude du fuyard ne devait pas être interprétée comme un moyen d’éviter une sanction pénale, mais comme un comportement adopté «en état de choc». Un an plus tard, l’Égyptien n’a toujours pas pu être entendu par le Ministère public de l’Est vaudois. Le procureur Hervé Nicod était pourtant prêt à lui délivrer un sauf-conduit afin de lui garantir un retour au pays à l’issue de son interrogatoire.

«La santé psychologique et physique de mon mandant ne s’est pas améliorée depuis l’accident, son déplacement en Suisse demeure dès lors impossible», explique son nouveau conseil, Me François Hay. Tout en précisant que la «disposition» du chauffard «à collaborer avec la justice est intacte».

Jusqu’ici, Ibrahim – qui serait en dépression sévère – n’aura accepté de s’exprimer sur les circonstances du drame que par écrit, sous la forme de déterminations générales. Si le magistrat venait à les juger insuffisantes, il pourrait ordonner que le fugitif fasse l’objet d’un mandat d’arrêt international.

* Prénom d'emprunt (Le Matin)