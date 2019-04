Une rixe a eu lieu en octobre 2015 à Louvain, en Belgique. Vidéo à l’appui, la justice sait qu’un homme de 28 ans y a participé, distribuant les coups de poing. Oui mais lequel: des frères jumeaux étaient tous deux impliqués…

L’origine de la bagarre est aussi cocasse que son épilogue, note «Le Point», qui cite la presse flamande. Un des jumeaux est tombé de son vélo devant un resto de la ville. Entraînant des éclats de rire parmi les passants. Un des frères, vexé s’est alors «servi d’un passant comme punching-ball, tandis que son jumeau tentait de retenir son alter ego. En vain.» Un homme avait été blessé.

Tout a échoué

Mais qui a fait quoi? Est-ce Ibrahim qui a cogné? Ou son frère Murat? Est-ce Murat qui a voulu calmer son frère? Ou l’inverse? Au final, les images de vidéosurveillance n’ont pas permis de le déterminer. Les témoins présents sur place non plus. Pas davantage les policiers qui sont intervenus. Et l’enquête n’a abouti sur aucune certitude… Quant aux prévenus, ils ont manifestement accumulé les déclarations contradictoires.

«Il est évident que l’un des deux prévenus a cherché à arrêter son frère. Il ne peut donc pas être jugé, ni comme auteur ni comme complice», a déclaré le juge lors de l’audience, selon le quotidien flamand «Het Laatste Nieuws».

Or pas question de prendre le risque de condamner un innocent. La justice a donc décidé qu’il ne fallait surtout pas décider et a tranché pour la relaxe des deux frérots.

(Le Matin)