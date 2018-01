Jeudi, à 00h30, une fumée épaisse s'est dégagée dans le théâtre de l'Alcazar à Territet (VD). Rapidement sur place, les pompiers du SDIS Riviera ont pu maîtriser l'incendie qui provenait d'un bureau à l'intérieur du bâtiment en chantier. Personne n'a été incommodé ou blessé et aucune évacuation n'a été nécessaire. Des meubles et le local ont été endommagés. Les causes du sinistre ne sont pour l'heure pas déterminées. (nxp)