Tous les habitants de Meerdonk, charmant village belge qui compte 2000 âmes, avaient fini par accepter la mort dans l'âme la mutation vers une autre région de leur charmante factrice. Tous sauf un, raconte Het Nieuwsblad sur son site.

Kris B., 45 ans, est resté inconsolable. C'est pourquoi, en guise de représailles, ce citoyen s'est employé à pourrir la vie de son successeur, un facteur chevronné pouvant se reposer sur 25 ans d'expérience. Kris a donc a entrepris de passer systématiquement derrière l'employé non seulement pour récupérer le courrier et les redistribuer dans de mauvaises boîtes aux lettres mais encore pour ouvrir certaines lettres puis les déchirer. Et ne reculant devant aucune perfidie, il envoyait ensuite systématiquement une lettre anonyme à la Bpost pour se plaindre du nouveau facteur incompétent.

Finalement identifié, Kristof est passé mardi dernier devant le juge. Il avoué avoir «eu du mal à vivre le départ de la factrice». Il a concédé avoir un faible pour le jeune femme sans pour autant en être amoureux: «Deux fois par semaine, on avait de longues discussions. Elle a quitté Meerdonk avec les larmes aux yeux, j’étais si triste», à-t-il déclaré.

Le nouveau facteur à pour sa part témoigné avoir très mal vécu son affectation: «J’allais au travail avec une boule à l’estomac. J’avais à chaque fois peur que quelque chose m’arrive. (...) J’ai toujours eu un bon contact avec les gens. À Meerdonk, je n’ai pas pu prouver que j’étais un bon facteur».

Kris B. attend désormais sa sanction.

(Le Matin)