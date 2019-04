Les faits, étranges et terrifiants à la fois, se sont déroulés en novembre à Mississauga, près de Toronto, au Canada. Mais la police ne parvient pas à identifier et interpeller l’assaillant. Elle vient donc de publier les images tirées de la vidéosurveillance pour faire avancer l’enquête.

On y voit un livreur portant un gros carton sur un porche, devant une porte. Puis la scène est coupée. Et on voit l’homme décamper tandis que la porte se referme. On comprend que le carton a un trou par lequel il a glissé sa main droite. Une arbalète était cachée dans le carton, a indiqué la police locale. Quand la personne a ouvert, le faux livreur a tiré.

Organes internes touchés

Le nom de la victime n’a pas été révélé. Il s’agit d’une femme de 44 ans qui avait été grièvement blessée mais avait réussi à appeler les urgences. «Les blessures qu’elle a subies étaient absolument dévastatrices», a expliqué le sergent Jim Kettles. «Beaucoup d’organes internes ont été endommagés. Elle sera en phase de rétablissement pour le reste de son existence… Sa vie ne sera plus jamais la même.»

La police a précisé que le carreau utilisé est habituellement employé pour la chasse aux gros gibiers et est conçu pour «infliger le plus de dommages possible».

Les forces de l’ordre ont montré une arbalète et des carreaux comparables à ceux qui ont été utilisés.

Les enquêteurs ont expliqué que la victime et son bourreau ont brièvement échangé quelques mots avant qu’il ne tire. Elle a eu le temps de le voir. Et ne le connaît pas. La piste d’un «contrat» mis sur la tête de la quadragénaire est donc privilégiée. La police parle d’une «attaque préméditée, ciblée et isolée».

Mais qui aurait pu vouloir faire assassiner la victime? Et pour quel motif? Les enquêteurs ont dit avoir quelques pistes. Mais n’ont pas souhaité les divulguer. Ils espèrent maintenant que quelqu’un reconnaîtra le tireur, même si son visage est en partie caché par la casquette qu’il portait.

(Le Matin)