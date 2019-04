Rachael Knappier a eu beaucoup de chance de s'en sortir indemne. Car la jeune anglaise a vécu un véritable cauchemar, après une injection lors d'une Botox Party dans le Leicestershire: «Je me suis levée à deux heures du matin et j’ai vu ce que vous voyez sur les photos. Mes lèvres touchaient mon nez. Elles avaient quadruplé! La pression et la brûlure au niveau de mes lèvres étaient incroyables», a expliqué la malheureuse sur ITV, dans l'émission «This Morning».

Très vite, Rachael s'est précipitée à l'hôpital où le personnel, choqué et décontenancé, n'a pu s'empêcher de sourire, raconte la jeune femme: «Ils n’avaient jamais rien vu de pareil auparavant. Je leur ai dit que je faisais une réaction allergique, et c’est ce que je pensais. Trois médecins ont dit que le produit avait été injecté dans mon artère.»

Rachael a vécu l'enfer. (Photo: Facebook)

Fort heureusement, les médecins ont trouvé comment soigner Rachael qui, trois jours plus tard, a retrouvé un sourire normal. Mais un des docteurs est catégorique: elle a eu beaucoup de chance de ne pas avoir perdu sa lèvre supérieure. «Elle a eu de la chance que l'hôpital ait eu le bon agent pour dissoudre l’agent de remplissage. Beaucoup de personnes gardent des blessures à vie à cause de cela.»

Rachael souhaite qu’une réglementation plus sévère soit adoptée, car selon l’Association britannique des chirurgiens esthétiques du plastique, le nombre de personnes non qualifiées qui procèdent à des injections est en forte augmentation au Royaume-Uni. (Le Matin)