Le front orageux qui a traversé la Suisse entre jeudi après-midi et vendredi matin a causé de nombreux dégâts d'eau en terres lucernoises. Au total, 800 pompiers ont été sollicités dans le canton qui avait déjà été fortement touché par des orages la semaine dernière.

Plusieurs cellules orageuses violentes sont passées au-dessus de la région, indique la police cantonale. Les fortes pluies ont entraîné des inondations. Le niveau des ruisseaux et des rivières est rapidement monté. Des dépotoirs et ponceaux de ruisseaux ont été bouchés. Personne n'a été blessé. La police a enregistré 620 appels d'urgence entre 16h30 et 05h15.

Aérodrome d'Emmen inondé

La ville et l'agglomération de Lucerne ainsi que l'ouest et le nord du canton ont été les régions les plus touchées. Caves, garages, routes et passages routiers inférieurs ainsi que l'aérodrome militaire d'Emmen ont été inondés. Plusieurs lignes ferroviaires ont été perturbées. Des coulées de boue et des glissements de terrain ont en outre entraîné la fermeture de plusieurs routes.

Le débit de la Petite Emme a décuplé entre 17h et 21h à Emmenbrücke, selon l'Office fédéral de l'environnement, passant de 30 mètres cubes à 300 mètres cubes par seconde. Il se trouvait encore à 100 mètres cubes par seconde vendredi matin. La police a recommandé à la population de rester à distance du cours d'eau. Trois corps de pompiers étaient encore à pied d'oeuvre vendredi matin, sur les 27 sollicités depuis jeudi soir.

Lucerne avait déjà été particulièrement touché par les orages survenus en fin de semaine dernière. L'agglomération du chef-lieu et le nord du canton avaient alors déjà déploré des inondations. (ats/Le Matin)