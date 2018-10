Mardi matin, un contrôle de circulation a failli mal tourner. Il a été effectué à Chavannes-de-Bogis, au giratoire de Sallivaz, vers Nyon (VD). Vers 2h50, un véhicule est arrivé proche du contrôle et a fait demi-tour pour l’éviter.

S'est ensuivie une course poursuite et un barrage a été rapidement mis en place. Le fuyard, sous cocaïne et arrivant à haute vitesse, a obligé un des gardes-frontière à faire un saut de côté pour éviter d’être percuté par la voiture qui a continué sa route, selon un communiqué de la police cantonale vaudoise.

Plusieurs coups de feu tirés

Dans sa fuite, le conducteur a forcé un deuxième barrage mis en place par la police. Un gendarme a tiré plusieurs coups de feu en direction des pneus de la voiture qui a continué sa route vers la France. Finalement, le véhicule a été intercepté en France, sur la commune de Ferney-Voltaire, et son conducteur interpellé.

Il s’agit d’un ressortissant français âgé de 35 ans, domicilié à Ferney-Voltaire. Il était au volant de son véhicule, une VW Golf grise immatriculée en France. Les premiers tests effectués sur place par les gendarmes étaient positifs à la cocaïne. (SW/Com/nxp)