L'histoire se déroule à Mohon, en Bretagne et non en Grande-Bretagne. Ici, on roule à droite. Du coup, lorsque une patrouille de la brigade motorisée de Ploërmel remarque, samedi 17 août, une automobile roulant à contresens, ils l'interpellent immédiatement. Le conducteur s'avère être un ressortissant britannique. Est-ce pour cela qu'il roulait à gauche, par habitude, comme le suppose «Ouest-France»? Ce qui est sûr, c'est qu'il était alcoolisée, présentant un taux de 1,14 pour mille. Son permis lui a été immédiatement confisqué et il a reçu une amende de 750 euros (815 francs).