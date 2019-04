Un drame a été évité de peu, vendredi soir à Bad Säckingen, à la frontière germano-suisse. Un véhicule a fini sa course dans l'aire de jeux d'un McDonald's. Le conducteur et un client du restaurant ont été blessés.

Les faits se sont produits vers 23h. À l'entrée d'un virage, la voiture immatriculée en Suisse a percuté un îlot avant de pénétrer dans le périmètre extérieur de l'établissement de restauration rapide, a fait savoir samedi matin la police de Fribourg-en-Brisgau.

Vitesse et alcool

Une vitesse trop élevée et la forte consommation d'alcool du conducteur seraient à l'origine de l'embardée. Selon Telebasel, qui cite un porte-parole des forces de l'ordre, le conducteur était dans un état second à l'arrivée de la police. Quant au client du restaurant blessé, il a été touché au bras. Un réflexe salvateur lui a sans doute sauvé la vie. Il est en effet parvenu à éviter la voiture in extremis en bondissant sur le côté.

Les dégâts matériels causés lors de ce spectaculaire accident sont importants. «La terrasse et la zone réservée aux enfants ont été totalement détruites», a raconté à «20 Minuten» un lecteur qui est arrivé juste après l'accident. Selon lui, la plupart des personnes présentes étaient choquées. Mais certaines n'ont pas pu s'empêcher de plaisanter: «Il n'a probablement pas trouvé le drive-in». (20 Minutes)