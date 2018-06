L’ivresse et le tapage nocturne ont mis le feu aux poudres, samedi soir, dans le camping Joghi e Bubu à Cadenazzo (TI), très prisé par la communauté Jenisch. Deux frères de 17 et 19 ans, fortement alcoolisés, ont commencé à se disputer et à s’insulter, brisant simultanément verres et bouteilles. Dérangé par ces éclats de verre et de voix, un campeur s’est permis, peu après 22 h, de demander à ses voisins de caravanes de baisser le volume et de se calmer. L’état éthylique des fêtards était tel qu’ils ont littéralement sauté sur le pauvre vacancier. Ni la directrice du camping, qui a refusé de nous parler et interdit à son personnel d’en faire autant, ni le gardien, intervenus rapidement, n’ont pu éviter l’impensable.

Le père (38 ans) et la mère (42) des attaquants noceurs s’en sont mêlés et ont aggravé une situation déjà tendue en passe de dégénérer. Au final, impossible d’échapper à l’escalade de violence lorsque des touristes, venus aider et croyant bien faire, se sont retrouvés méchamment pris à partie au milieu des coups de poing et de boule. Au minimum, six personnes ont été agressées lors de cette bagarre générale. L’une d’entre elles a été hospitalisée pour une suspicion de commotion cérébrale. Elle a déjà pu rentrer chez elle.

Mineur pas incriminé à ce stade

Cette émeute au camping tessinois a eu une issue miraculeuse compte tenu de la tournure de l’incident de base. Les forces de police ont dû déployer des moyens conséquents pour mettre un terme à ce dérapage sur fond d’alcool. Les quatre membres de la famille Jenisch ont été interpellés sur place et incarcérés à Lugano. Le couple et leurs fils sont domiciliés dans un village fribourgeois des bords du lac de Morat, ce que confirme le porte-parole de la police cantonale tessinoise, Claudio Ferrari.

Le quatuor a été déféré au Parquet et au Tribunal des mineurs - un des agresseurs a 17 ans. «Ils ont été relâchés cet après-midi (ndlr. lundi après-midi) avec l’obligation d’aller chercher leurs affaires et leurs véhicules au camping et de quitter les lieux immédiatement. Les parents et leur fils majeur sont prévenus de mise en danger de la vie d’autrui. Le mineur, n’est pas incriminé à ce stade», note le communicant. Le Ministère public voulait éviter tout risque de collusion intrafamilial avant leur relaxe.

L’enquête, dirigée par le procureur Nicola Respini et menée par les limiers tessinois, va devoir déterminer les circonstances exactes des faits, leur chronologie et les responsabilités de chacun des perturbateurs à la main leste. (Le Matin)