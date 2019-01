L'alcool donne parfois de curieuses (et mauvaises) idées. Pour ces trois hommes âgés de 22 à 28 ans, ce fut d'aller, à 1 heure du matin le 29 décembre dernier, s'amuser avec leurs tronçonneuses. Ils ont abattu cinq arbres, dont des bouleaux et des peupliers d'une quarantaine d'années, ainsi que des poteaux téléphoniques.

Réveillés par le bruit, des riverains ont alerté la police qui a pu arrêter les ivrognes. «Heureusement, car ça aurait pu aller plus loin et on se serait trouvé avec une ville sans arbre, dit le maire de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados, sur le site de «RTL». C’est usant, c’est une perte de temps, je pense que nos gendarmes ont autre chose à faire en ce moment.»

Les individus, qui n'avaient jamais causé de problèmes auparavant, ont été placé en cellule de dégrisement. Ils se sont ensuite présentés au bureau du maire pour s'excuser. Mais ils seront tout de même convoqués au tribunal. (Le Matin)