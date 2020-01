Dans le fond du bus postal menant de Porrentruy à Réclère, un village ajoulot connu pour ses grottes jouxtant la frontière française, un écolier résume lundi l'événement survenu la veille au soir: «C'est une maison qui était en feu», dit-il à ses camarades, en rentrant chez lui pour dîner.

La maison qui a brûlé est située face à l'église, bel édifice néo-classique reconstruit en 1859, dont l'horloge et le carillon ont cinq minutes d'avance. «J'ai entendu «tac - tac»: ça a pété et le feu est parti à toute vitesse», témoigne un voisin qui a aidé à extraire huit moutons de la grange attenante. «C'est vieux, c'est du sec», acquiesce un autre villageois.

Pour le maire de Haute-Ajoie Michel Baconat, qui était engagé dans un tournoi de pétanque lorsque l'alarme a retenti, c'était un dimanche noir. Un «sale week-end», comme il dit, avec une ferme qui prend feu, une canalisation qui saute et un garde-forestier héliporté alors qu'il faisait du ski à l'autre bout du pays.

Des flammes à chaque fenêtre

Après la dernière partie de pétanque, Michel Baconat a rejoint l'éleveur sinistré, qui siège avec lui au Conseil communal. Les vidéos diffusées par BNJ.TV montrent une toiture transformée en brasier et des flammes visibles à travers chaque fenêtre. Le bâtiment était inoccupé lorsque a pris feu.

Les vitres de la ferme sont brisées, mais grâce aux pompiers, la chaleur n'a pas endommagé les vitraux de l'artiste zurichois Wilfrid Moser, posés à l'église en 1969 lors d'une restauration.

Facteur allemand

L'orgue construit en 1874 par le facteur allemand Paul Link n'a pas souffert non plus. Pour brancher leurs projecteurs, les pompiers n'ont pas hésité à franchir le porche et à utiliser les prises de l'édifice religieux.

La ferme dont seuls les murs extérieurs sont sauvegardés n'était pas inscrite au patrimoine. «Autrefois, c'était un restaurant», rapporte un villageois. «Le chemin était court entre la messe et l'apéro», sourit son voisin, dans un village où le seul restaurant maintenu est celui des grottes, loin du village.

Bâtiment calciné

Ce qui compte, dans ce village agricole, c'est le sauvetage des huit moutons, hébergés depuis dimanche soir chez un agriculteur à l'entrée du patelin, côté Porrentruy. L'éleveur sinistré ne détenait pas ses chevaux à la route Principale 32, mais dans différentes écuries, notamment du côté des grottes.

Vincent Donzé