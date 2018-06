Samedi soir sur C8, Thierry Ardisson recevait Henda Ayari, la première femme qui a déposé plainte contre Tariq Ramadan.

Dans «Salut les Terriens!», face caméra, Henda Ayari, qui accuse l'islamologue de l'avoir violé à Paris en 2012, s'est exprimée avec émotion, demandant à Ramadan de dire la vérité.

«Il sait ce qu'il m'a fait subir. Et les personnes qui le soutiennent sont nombreuses à vouloir me faire passer pour une menteuse (...), explique Henda Ayari. Je n'aurais jamais risqué ma vie pour de l'argent. C'est pas possible quand on est maman. (...) Je lui demande de dire toute la vérité.» (Le Matin)