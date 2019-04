C'est peut-être un cas de disparition parmi les plus mystérieuses qui va connaître son dénouement aux États-Unis. Mercredi matin, à Newport, dans le Kentucky, un garçon s'est présenté à la police comme étant Timmothy Pitzen, affirmant qu'il avait été kidnappé et qu'il avait réussi à s'échapper. Les autorités ont déclaré avoir effectué un test ADN et attendre le résultat pour confirmer que cet enfant est bien celui qui a disparu le 11 mai 2011, alors qu'il était âgé de 6 ans et demi.

Enlevé par sa mère

Ce jour-là, son père l'amène à son école à Aurora dans l'Illinois. Quelques minutes plus tard, c'est sa mère qui se présente, disant qu'elle vient le chercher pour une urgence familiale. Il s'est avéré que ce n'était qu'une invention. On connaît la suite des événements grâce à des images de vidéosurveillance et des témoignages recueillis plus tard de personnes qui ont vu la mère et l'enfant. Vers 10 heures, ils sont aperçus au zoo de Chicago. L'après-midi, ils se rendent dans un parc aquatique, toujours dans l'Illinois, et passent la nuit dans un hôtel du complexe.

Le lendemain matin, des images de caméra les montrent dans un autre parc aquatique, dans le Wisconsin. En début d'après-midi, la maman passe plusieurs coups de fil, notamment à sa mère et son beau-frère, pour leur annoncer qu'elle et Timmothy vont bien et sont en sécurité. L'alerte avait en effet été donnée concernant leur disparition après que le père, en allant rechercher son fils à l'école le jour d'avant, s'était vu répondre qu'il était parti avec sa mère.

Elle se suicide

Le matin du 13 mai, le corps de la maman est découvert dans un motel de Rockford, ville voisine d'Aurora. Elle s'est apparemment suicidée, s'entaillant le cou et les poignets et prenant une dose massive d'antihistaminiques. Près d'elle, une lettre dans laquelle elle s'excuse pour le mal qu'elle a fait et où elle précise que son fils est entre de bonnes mains, mais qu'il ne serait jamais retrouvé. Elle était connue pour souffrir régulièrement de dépression.

Depuis ce jour, plus aucune trace de l'enfant. Le téléphone de la mère est retrouvé en 2013, au bord d'une route, sans apporter le moindre indice. Le cas de Timmothy Pitzen a fait l'objet de plusieurs émissions de recherche de personnes disparues et une photo, reconstitution de à quoi il pourrait ressembler à l'âge de 13 ans, a été publiée.

Visage couvert de bleus

Mais ce mercredi, des habitants de Newport, dans le Kentucky (à seulement 5 heures d'Aurora), aperçoivent un garçon qui semble désemparé, raconte la chaîne WCPO. Le visage couvert de bleus, il s'approche d'une voiture et demande: «S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider?» Alertée, la police arrive peu après. Le garçon leur dit: «Je m'appelle Timmothy Pitzen, j'ai été kidnappé il y a huit ans, je veux rentrer chez moi.»

Désemparé, le garçon a été retrouvé mercredi dans les rues de Newport. Image CBS Chicago

Prisonnier de deux hommes

Il leur racontera alors avoir été gardé contre son gré tout ce temps par deux hommes, qu'il décrit comme bodybuildés. L'un a les cheveux noirs et bouclés avec un tatouage en forme de toile d'araignée sur le cou. L'autre est petit, avec un tatouage de serpent sur le bras. Ils conduisent un SUV Ford blanc. L'enfant dit être parvenu à s'enfuir d'un motel voisin, dont il ne se souvient plus l'emplacement précis. Mais il a couru, traversé le pont qui enjambe l'Ohio et est arrivé à Newport.

La police, en attendant les résultats du test ADN, a tout de suite fouillé les motels des alentours, à la recherche des deux individus. La grand-mère maternelle de Timmothy a déclaré à ABC qu'elle est prudemment optimiste en attendant la confirmation de l'identité de son petit-fils. Mais si c'est lui, elle tient à lui dire que sa famille l'aime toujours et qu'elle n'a jamais cessé de le chercher. Aucun média ne fait de référence à une déclaration du papa. (Le Matin)