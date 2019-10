Comme nous le relations mercredi, un fait divers scandalise le Royaume-Uni. À l’origine, il s’agit d’un choc frontal entre un jeune homme à moto et une automobiliste, qui a eu lieu fin août en Angleterre. Le motard, Harry Dunn, 19 ans, n’a pas survécu.

Il s’est avéré par la suite que l’automobiliste était américaine et circulait du «mauvais côté de la route». Elle roulait à droite comme si elle était chez elle, aux États-Unis… Épouse d’un diplomate américain en poste en Angleterre, elle a en outre filé, rentrant aux États-Unis après le drame. Et elle bénéficie d’une immunité diplomatique.

Les politiques s'en mêlent

Les États-Unis ont refusé de lever son immunité. L’automobiliste devrait donc échapper à toute sanction. Mais l’affaire est remontée jusqu’au sommet de l’État, avec le premier ministre britannique Boris Johnson «exhortant les États-Unis à reconsidérer leur décision.» Et voilà que Donald Trump a réagi à son tour. Or sa déclaration ne va pas apaiser les esprits au Royaume-Uni.

Interrogé hier en conférence de presse, le président américain a confirmé avoir parlé de l’affaire avec Boris Johnson. Il n’a pas oublié la famille du défunt, parlant de «parents merveilleux qui ont perdu leur fils.» Il a affirmé que son administration allait très vite rencontrer la conductrice pour en discuter mais que les questions d’immunité sont «complexes».

Peu d'espoir

Mais Trump a surtout marqué les esprits par ses propos sur les routes britanniques, où l’on roule à gauche. «Ce sont des routes avec une circulation opposée, ça arrive», a-t-il expliqué. «Lorsque vous êtes habitué à conduire sur notre système et que vous vous retrouvez tout à coup sur l’autre système, ça arrive», a-t-il répété.

Du «Telegraph» au «Daily Mail» en passant par «The Independent», les médias britanniques comprennent cette déclaration comme une défense de l’automobiliste fautive. Voire une manière de minimiser sa faute. Et elle laisse peu d’espoir à la famille de la jeune victime de voir un jour la justice rendue.

Notes dévoilées

Pire encore, «The Guardian» explique que le président américain a improvisé. Il avait une fiche avec des notes sur la question qui a été photographiée par le «Washington Post». Trump ne l’a pas utilisée mais elle stipule que «l’épouse de l’employé du gouvernement américain ne va pas retourner au Royaume-Uni»…

Mère du défunt, Charlotte Graham s’est dite «écœurée» par les déclarations du président américain. Elle a ajouté, sur son «ça arrive», qu’il est possible de se mettre en instant du mauvais côté de la route. «Mais tout le monde n’a pas parcouru la distance parcourue par la femme du diplomate et a tué un adolescent de 19 ans complètement innocent», a-t-elle insisté. Selon les policiers anglais, elle roulait en effet depuis plus de 300 mètres à droite lorsqu’elle a percuté Harry Dunn.

#trumpnotes @realDonaldTrump (If Raised) Note, as @SecPompeo told Foreign Secretary @DominicRaab that the spouse of the U.S. Government employee will not return to the United Kingdom. @SkyNews pic.twitter.com/7yDUdOm3Pd