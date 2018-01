Lausanne, la place de l’Ours – à 300 m en contrebas du CHUV – connaît une forte densité d’établissements scolaires: le Collège de Mon-Repos (18 classes d’enfants âgés de 4 à 10 ans), celui de Béthusy fréquenté par les 11-15 ans et le Gymnase du Bugnon (postobligatoire). Au total, près de 3000 écoliers et (très) jeunes étudiants vont et viennent chaque jour dans le secteur. Et pourtant, c’est ce quartier qu’a choisi une Vaudoise de 50 ans pour y ouvrir un salon de «coaching sexuel»…

Le projet avait été suspendu en raison de multiples oppositions émanant du voisinage. Juste avant Noël, l’exécutif de la Ville a donné son feu vert, la réaffectation du local en question (un ancien garage à scooters d’une surface de 180 m2) étant conforme à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Située dans la barre d’immeubles à l’angle des rues du Bugnon et Mathurin-Cordier, le futur «institut» se trouve dans une cour intérieure, mais partagera son adresse postale avec… une garderie, installée depuis de nombreuses années au nord du bâtiment. «La crèche est de l’autre côté de l’immeuble; on ne peut accéder à ce local qu’en faisant le tour de la bâtisse», réagit le propriétaire. Soit 60 m à pied.

«Mes clients seront avertis, ils auront un plan avec photos», assure la locataire, au bénéfice d’un bail commercial depuis deux ans déjà. «Je le paie à vide car les autorités m’empêchent de travailler tant que le délai de recours en lien avec la délivrance du permis de construire n’est pas échu.» «Création d’un salon de thérapie sexuelle (prostitution)» pouvaient lire les riverains lors de la mise à l’enquête, au mois de juillet dernier. «Je ne suis pas responsable de cette dénomination, c’est une rubrique purement administrative», lâche la quinquagénaire. «Pour le Service municipal de l’urbanisme, dès lors que l’on parle de sexualité et qu’il y a des honoraires, c’est de la prostitution. Alors qu’il s’agit d’art-thérapie et de développement personnel. Une activité hors norme, peut-être nouvelle, mais avant tout un projet créatif.»

«Ni médecin ni prostituée»

Un véritable «projet de vie», à en croire cette ex-secrétaire qui a investi son deuxième pilier dans la création de ce mystérieux institut. «Je vais faire des recherches, développer une méthode.» Au programme: jeux de rôle et travaux pratiques, instruments à l’appui. Deux client(e)s maximum par jour, reçu(e)s individuellement, entre 8 h et 20 h, peut-être jusqu’à 22 h. «Ils ne seront pas censés hurler à mort, et je n’aurai pas de rapports sexuels avec eux», promet la sexothérapeute en devenir. «Je ne suis ni médecin ni prostituée, j’ai une case entre les deux. Il s’agit d’une activité convenable, que j’exercerai dans un quartier convenable.»

Les élus du législatif lausannois en débattront en ce début d’année, suite au dépôt d’une pétition de 263 signatures. (Le Matin)