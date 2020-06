Un bâtiment occupé a été vidé à Saint-Légier-La Chiésaz (VD), ce jeudi. Un dispositif policier a été déployé peu avant 8 heures pour mettre en œuvre une décision du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois. «Les choses se passent dans le calme et la sérénité», déclarait, lors de l’intervention, Florence Maillard, porte-parole de la police cantonale jeudi à Keystone-ATS.

Une trentaine de personnes ont été identifiées, puis laissées libres de leurs mouvements. Outre des policiers, un notaire, des entreprises de déménagement et de dépannage ainsi que des maçons et des menuisiers étaient également présents lors de l’opération, selon un communiqué de la police vaudoise.

Pour éviter toute nouvelle occupation du site, des mesures ont été prises par les propriétaires et une agence de sécurité a été mandatée.

«Inhabitables et non sécurisés»

Selon ce communiqué, «les différents bâtiments, occupés illégalement depuis mi-août 2019, ont été jugés insalubres, inhabitables et non sécurisés». Fin 2019, la Municipalité avait en effet retiré le permis d’habiter pour cause d’insalubrité, après avoir visité le bâtiment désaffecté, situé entre Eben Hézer et l’Hôtel Modern Times. «Les locaux occupés indûment par des squatters sont insalubres, inadaptés et nuisibles à la santé», avait-elle déjà indiqué.

Le bâtiment était occupé depuis novembre dernier par Espace 43, un collectif culturel alternatif.