La police cantonale jurassienne a communiqué brièvement sur l'heure de midi: «Lundi matin 21 octobre 2019, la police cantonale jurassienne était avisée que deux corps avaient été retrouvés sans vie dans un appartement en Haute-Sorne. Une enquête, en cours, est dirigée par le Ministère public jurassien par Mme Laurie Roth. Il ne sera donné aucune information supplémentaire pour l’heure.»

Un couple d'une quarantaine d'années

A 17h30, le Parquet a finalement distillé quelques maigres détails sur ce qui ressemble à un nouvelle tragédie familiale, assortie de problèmes financiers. Il confirme que les deux cadavres ont bien été retrouvés dans une maison du village de Courfaivre (JU), situé à quelques kilomètres de Delémont, et que les défunts, un homme et une femme, sont un couple d'une quarantaine d'années. Selon nos informations, il s'agit de l'ancien propriétaire du zoo Siky Ranch de Crémines (BE), qu'il avait transformé en fauconnerie, et de son épouse qui œuvrait à ses côtés. Ils avaient dû mettre la clé sous la porte après moins de deux ans d'activités.

Violences conjugales confirmées

La police serait déjà intervenue par le passé. Monsieur aurait menacé Madame et plusieurs armes à feu auraient été saisies à ce moment-là. Le Ministère public précise justement qu'une procédure est en cours auprès de son autorité pour des violences conjugales au sein de ce couple. Plusieurs sources proches de l'enquête indiquent en outre que le père de famille devait précisément quitter le domicile familial. Sur le compte Facebook de la défunte, les messages de ses proches font comprendre que le choix de sa liberté lui a coûté la vie.

Circonstances pas encore établies

Ce matin, l'époux aurait tué sa femme avec une arme avant de la retourner contre lui. Père et mère de trois adolescents, c'est l'un d'eux qui aurait découvert ses parents sans vie dans l'appartement familial. Sur les circonstances de ces deux décès, le Parquet insiste sur le fait qu'elles ne sont pas encore établies. Et que la police scientifique ainsi que les experts en médecine légale de Lausanne procèdent actuellement aux relevés sur les lieux.

Evelyne Emeri / Vincent Donzé