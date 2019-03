Un étudiant chinois de 22 ans qui avait été enlevé brutalement par trois hommes samedi dans la région de Toronto, pour une raison inconnue, a été retrouvé sain et sauf, a annoncé mardi soir la police canadienne.

Le jeune homme «souffre de blessures mineures» et il a été hospitalisé, a précisé un porte-parole de la police régionale de York, Andy Pattenden, lors d'un bref point-presse en fin de soirée.

Mardi peu avant 21h00 locales, Wanzhen Lu a frappé à la porte d'une maison de Gravenhurst, une ville de l'Ontario située à près de 200 km de Toronto, et il a demandé de l'aide, a expliqué le porte-parole. Le propriétaire a immédiatement appelé la police, qui l'a transporté à l'hôpital.

UPDATE - ARMED KIDNAPPING IN MARKHAM - Wanzhen LU was located shortly before 9pm tonight in Gravenhurst. With assistance from @OPP_COMM_CR he was taken to hospital with minor injuries. The search continues for the 4 suspects who kidnapped Mr LU. Any info call 866-876-5423 x7865. pic.twitter.com/fpvVcqOMVy