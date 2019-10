Karine, l'ex-compagne de Nordahl L., veut déposer plainte contre les gendarmes. Elle estime que si ces derniers avaient écouté ses alertes concernant les menaces de son ancien compagnon après leur rupture, le meurtre de Maëlys, en août 2017, aurait pu être évité.

«Si la gendarmerie avait fait son travail, m'avait écouté, il aurait été mis en examen et ça l'aurait mis en difficulté, au lieu de se sentir tout puissant et d'aller jusqu'à ce qu'il est allé faire à la petite Maëlys, explique Karine à RTL. On aurait pu éviter cela, c'est certain. Je vais porter plainte. On va voir quatre fois une gendarmerie et non il n'y a rien. C'est inadmissible ».

La jeune femme ajoute, toujours à propos de Nordahl L.: «Il me dégoûte, c'est le diable. J'ai fais quatre mois de choc émotionnels . Je ne mangeais plus, je ne sortais plus. Il fallait que je parle à Maëlys dans ma tête tous les jours.»



Laurent Siebenmann