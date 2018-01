Le corps de Tchang (53 ans) gisant dans une mare de sang, sur la place de sauvetage du port d’Yverdon – dépourvue d’éclairage public –, juste derrière le camping communal. Telle est la scène découverte en pleine nuit de juillet 2015 par un vigile, une vingtaine de minutes après le crime. Sans complètement exclure l’homicide, la police cantonale vaudoise avait d’abord présenté le drame comme une mort suspecte – malgré la présence d’une touffe de cheveux retrouvée à deux mètres de la dépouille…

Crâne et mâchoire fracturés

Le lendemain en revanche, le doute n’était plus permis: la médecine légale ayant établi que les graves traumatismes visibles au niveau de la tête (crâne et mâchoire fracturés, en plus d’une contusion cérébrale aiguë) n’avaient pu être provoqués que par un tiers. Interpellés en fin de journée, deux jeunes Roumains étaient alors passés à table. L’auteur des coups mortels est l’un d’eux: Gabor*, 19 ans, de retour en Suisse avec sa famille tsigane depuis deux mois, dans le but de s’adonner comme chaque année à la mendicité – principalement à Genève (où la police cantonale l’interpellera à 53 reprises, notamment pour des vols de parfums à l’étalage), et à Yverdon. Accusé d’assassinat par le procureur général adjoint, Franz Moos, ce père d’un enfant de 4 ans est jugé depuis hier par le Tribunal du Nord vaudois.

D’origine coréenne, le quinquagénaire avait, quant à lui, été adopté par une famille romande, à la fin des années 1960. À l’âge de 28 ans, il quitte la commune de Puidoux (entre Lausanne et Vevey) pour suivre sa sœur à Sainte-Croix, où il devient une véritable figure locale. Chaque hiver pendant onze ans, il passait la saison dans une cabane des Cluds, hameau du village voisin de Bullet. Le vendeur de vignettes des pistes de ski de fond des Rasses, c’était lui.

«Il m’avait promis 300 francs»

«À Sainte-Croix, tout le monde le voyait faire du stop», a déclaré sa sœur face à la Cour, les yeux en larmes. Et de brosser le portrait d’un Tchang «extrêmement gentil», méticuleux et très sociable, qui repeignait des volets ou déneigeait des propriétés, «parfois en étant rémunéré, parfois bénévolement». Un homme qui n’aurait en tout cas pas «fait de mal à une mouche».

Tout le contraire de ce que Gabor avance. Ce dernier avait été présenté au Vaudois par un compatriote roumain – en vue de relations sexuelles tarifées –, quelques semaines avant le drame. «Après avoir bu des verres au Restaurant de la Plage (ndlr: à 400 m du port d’Yverdon), je suis parti et il m’a demandé de l’attendre, ce que j’ai fait», a déclaré le Tsigane. «Il m’a alors saisi fortement au pull, son autre main dans la poche, tout en disant vouloir de nouveau me prodiguer des rapports sexuels. J’ai paniqué, et l’ai repoussé en lui donnant des coups de pied. Mais je ne l’ai pas tapé pour qu’il meure…»

Et de contester le témoignage de la serveuse dudit restaurant, qui affirme avoir vu le jeune mendiant mettre la main à la poche de celui qui lui avait offert des bières. «Il ne m’a en revanche pas donné les 300 fr. qu’il m’avait promis», a répété Gabor. Seule certitude: le quinquagénaire a retiré 2200 fr. entre la veille de sa mort et le jour du drame. En quatre fois.

Le procès se poursuit aujourd’hui. (Le Matin)